Сотрудники МЧС спасли 11 человек при пожаре на севере Москвы

Источник 360.ru: при пожаре на Ленинградском проспекте Москвы спасли 11 человек

При пожаре в жилом доме на Ленинградском проспекте в Москве спасли 11 человек, возгорание ликвидировано, сведений о пострадавших нет. Об этом 360.ru сообщил источник.

«Спасено на пожаре 11 человек, среди них один ребенок», — уточнил источник.

Возгорание ликвидировали.

Пресс-служба МЧС России также подтвердила информацию о спасении 11 человек огнеборцами.

Ранее пожар вспыхнул в многоквартирном доме ЖК «Солнечная система» на улице Германа Титова в Химках. Огонь охватил квартиру на седьмом этаже. В здании, где началось возгорание, располагается детский сад. По словам очевидцев, воспитанников быстро вывели на улицу, и никто не пострадал.