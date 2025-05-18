МЧС: три человека погибли при пожаре в деревне Молзино

Три человека погибли во время пожара в частном доме в Богородском городском округе. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Возгорание началось в деревне Молзино на Советской улице. В 05:12 поступил сигнал о пожаре. В 06:09 его локализовали на площади 205 квадратных метров.

«В результате пожара пострадало пять человек, трое из которых погибли. К тушению пожара привлекались 22 человека и 10 единиц техники», — рассказали в МЧС.