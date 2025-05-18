Три человека погибли при пожаре в деревне Молзино

Три человека погибли во время пожара в частном доме в Богородском городском округе. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.
Возгорание началось в деревне Молзино на Советской улице. В 05:12 поступил сигнал о пожаре. В 06:09 его локализовали на площади 205 квадратных метров.
«В результате пожара пострадало пять человек, трое из которых погибли. К тушению пожара привлекались 22 человека и 10 единиц техники», — рассказали в МЧС.
В результате происшествия погибли супружеская пара и 79-летняя женщина, уточнили в пресс-службе прокуратуры Московской области. По данным ведомства, пострадали еще трое членов семьи. По предварительной информации, возгорание началось в гараже, где находились электромобили.
Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области, к осмотру места приступили следователи и криминалисты.
Ранее один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в жилом доме в Якутии. Пламя охватило 96 квадратных метров. На место направили 21 пожарного и семь машин.
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