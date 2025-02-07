ФСБ задержала в Москве участника «спящей» украинской ячейки

Сотрудники ФСБ задержали в Москве участника «спящей» ячейки украинского военизированного националистического объединения. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

По данным спецслужбы, 31-летний задержанный москвич поддерживает связь с украинским военизированным националистическим объединением, признанным в России террористическим. После начала специальной военной операции он по заданию кураторов в соцсетях связывался с российскими военнослужащими и склонял их перейти на сторону Украины.

Кроме того, мужчина собирал и передавал данные о местах нахождения российских войск в зоне боевых действий, их вооружении и численности.

Против задержанного россиянина возбудили уголовное дело по статье об участии в террористической организации. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Ленинский районный суд Севастополя избрал меру пресечения четверым россиянкам, работавшим на Службу безопасности Украины. Злоумышленниц отправили под стражу на два месяца. Женщин задержали в Ростове-на-Дону, Севастополе и Воронеже. По данным ФСБ, россиянки готовили теракты против высокопоставленных чиновников Минобороны.