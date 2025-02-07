ФСБ задержала четырех работавших на украинские спецслужбы женщин

Четырех женщин, работавших на спецслужбы Украины, задержали в трех российских городах. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Жительниц Севастополя, Воронежа и Ростова-на-Дону завербовали для совершения терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны, а также на объектах ТЭК. Агенты прошли обучение стрельбе, управлению дронами и минно-взрывному делу.

Во время обысков правоохранители изъяли взрывчатку, детонаторы и средства связи с кураторами. Задержанные дали признательные показания, им грозит до 30 лет за решеткой.

Ранее россиянина признали виновным в причастности к финансированию Вооруженных сил Украины. Мужчина переводил деньги на нужды украинской армии с декабря 2022 по май 2023 года. По этому факту возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

Заседание прошло в Херсонском областном суде, мужчину приговорили к 12 годам и шести месяцам в колонии строгого режима, также его обязали выплатить штраф в размере 360 тысяч рублей.