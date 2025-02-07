Завербованных СБУ россиянок арестовали на два месяца

Ленинский районный суд Севастополя избрал меру пресечения четверым россиянкам, работавшим на Службу безопасности Украины. Об этом сообщили в ФСБ.

Злоумышленниц отправили под стражу. Срок ареста — два месяца.

Силовики задержали женщин в Ростове-на-Дону, Севастополе и Воронеже. По данным ФСБ, россиянок завербовали для совершения терактов против высокопоставленных чиновников Минобороны. Женщины прошли обучение стрельбе, минно-взрывному делу и управлению дронами.

По словам задержанных, они связывались с кураторами через Telegram и по электронной почте. За выполнение заданий злоумышленницы получали вознаграждение в криптовалюте. Женщины передавали результаты слежки украинским спецслужбам. Кураторы поручили подорвать автомобиль одного из чиновников и пообещали девушкам вывезти их на территорию Европы.