Завербованных СБУ россиянок арестовали на два месяца

Ленинский районный суд Севастополя избрал меру пресечения четверым россиянкам, работавшим на Службу безопасности Украины. Об этом сообщили в ФСБ.
Злоумышленниц отправили под стражу. Срок ареста — два месяца.
Силовики задержали женщин в Ростове-на-Дону, Севастополе и Воронеже. По данным ФСБ, россиянок завербовали для совершения терактов против высокопоставленных чиновников Минобороны. Женщины прошли обучение стрельбе, минно-взрывному делу и управлению дронами.
По словам задержанных, они связывались с кураторами через Telegram и по электронной почте. За выполнение заданий злоумышленницы получали вознаграждение в криптовалюте. Женщины передавали результаты слежки украинским спецслужбам. Кураторы поручили подорвать автомобиль одного из чиновников и пообещали девушкам вывезти их на территорию Европы.
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