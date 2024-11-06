Силовики нашли шестого сбежавшего из липецкой колонии

Правоохранители задержали шестого заключенного, сбежавшего из исправительной колонии в Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

«Шестой осужденный <…> задержан сотрудниками УИС Липецкой области во взаимодействии с сотрудниками отделения розыска УФСИН России по Воронежской области в жилом массиве села Полинино Тамбовской области. При задержании сопротивление не оказывал», — отметили в управлении.

По данным «Известий», преступник является уроженцем Узбекистана, его зовут Тургун Абдуллаев. Заключенного обнаружили в поселке совхоза Песковатский в Липецкой области. Он прятался в заброшенном доме и планировал сбежать из страны.

О побеге шестерых заключенных из ИК-2 стало известно 26 октября. Для этого они сделали самодельные лопаты и рыли ими подкоп.

СК предъявил начальнику цеха исправительной колонии обвинение в халатности. Силовики оперативно задержали пятерых сбежавших.

Один из пойманных беглецов рассказал, что двое заключенных направились в Подмосковье, а четверо планировали вернуться в Узбекистан. По его словам, из колонии они выбрались по туннелю.