Начальнику цеха липецкой ИК-2 предъявили обвинение в халатности

СК: еще одному сотруднику липецкой ИК-2 предъявили обвинение в халатности

Начальнику цеха исправительной колонии № 2 в Липецкой области, откуда сбежали шестеро заключенных, предъявили обвинение в халатности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

«В рамках расследования уголовного о халатности сотрудников исправительной колонии, откуда совершен побег заключенными, предъявлено обвинение начальнику цеха Центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-2 УФСИН России по Липецкой области», — отметили в ведомстве.

Обвиняемый должен был контролировать, чтобы осужденные находились на закрепленных за ними рабочих местах. По данным следствия, он ненадлежащим образом исполнял должностные обязанности, из-за чего заключенные могли самовольно покидать территорию. Без должного контроля осужденные три месяца готовились к побегу, делая подкоп.

Также следователи предъявили обвинение начальнику Центра трудовой адаптации осужденных этой же колонии.

По данным Telegram-канала Shot, в корпусе ИК-2 для самых опасных заключенных нашли мобильные телефоны. В колонии проводят служебную проверку,