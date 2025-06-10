Севастопольского пенсионера задержали за призывы к экстремизму

Севастопольские полицейские задержали 70-летнего мужчину за публичные призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

«Пресечена противоправная деятельность 70-летнего местного жителя, временно проживающего в Краснодаре. В ходе планового мониторинга интернет-пространства правоохранительные органы выявили на его личной странице в социальной сети многочисленные публикации экстремистской направленности», — уточнили в полиции.

Выяснилось, что подозреваемый долгое время публиковал в соцсетях материалы, призывающие к насилию по национальному и региональному признакам. Он также распространял ненавистные высказывания о медицинских работниках и различных этнических группах.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Центральный окружной военный суд приговорил 46-летнего жителя Челябинской области, который занимался пропагандой терроризма и призывами к нему, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Ему также запретили на два с половиной года администрировать сайты и Telegram-каналы.