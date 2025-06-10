Житель Челябинской области получил 6 лет за пропаганду терроризма

Центральный окружной военный суд приговорил 46-летнего жителя Челябинской области к шести годам общего режима за пропаганду терроризма и призывы к нему. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Кроме этого, ему на 2,5 года запретили администрировать сайты и Telegram-каналы.

Согласно материалам дела, в 2024 году мужчина, будучи приверженцем радикальных взглядов, призывал в интернете к терроризму и нападениям на сотрудников правоохранительных органов.

Ранее четверо жителей Республики Коми, Свердловской, Кировской и Рязанской областей получили реальные сроки — от 15 до 29 лет — за поджоги военных объектов и транспортной инфраструктуры, а также призывы к терроризму и экстремизму.