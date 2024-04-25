Счета Тимура Иванова арестовали по делу о взятке | 360°

Криминал 25 апреля 2024, 18:18 Счета Тимура Иванова арестовали по делу о взятке РИА «Новости»: суд арестовал счета замминистра обороны Иванова РИА «Новости»

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Суд арестовал счета заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о взятке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Дениса Балуева.

«Счета моего подзащитного арестовали. Как считает следователь, это имущество, добытое преступным путем», — сказал он.

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Замминистра обороны стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере. По предварительной версии, Иванов покровительствовал подрядчикам ведомства. Взамен ему делали бесплатный ремонт на принадлежащих замминистру объектах.

Иванова поместили в следственный изолятор Лефортово до 23 июня. Адвокаты чиновника планирует обжаловать это решение суда. Еще одним фигурантом дела стал предприниматель Сергей Бородин.