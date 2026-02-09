СБУ обещала Корбе 30 тысяч долларов за убийство генерала Алексеева в Москве

СБУ пообещала выплатить 30 тысяч долларов исполнителю покушения на генерала Владимира Алексеева Любомиру Корбе. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

Ведомство установило, что в день покушения, 6 февраля, Корба проник в подъезд дома высокопоставленного военного, дождался его на лифтовой площадке и выстрелил четыре раза.

Затем он выбросил оружие и рюкзак, сменил верхнюю одежду и отправился в ОАЭ, где его задержали по запросу российской стороны.

Кроме того, Корба по заданию кураторов за ежемесячное денежное вознаграждение

в криптовалюте следил за высокопоставленными военнослужащими российской армии в Московском регионе.

Ранее ФСБ сообщила, что задержанные за покушение на генерала Алексеева исполнитель и пособник признали свою вину.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что терактом против генерала Алексеева украинская сторона хочет сорвать переговоры по мирному урегулированию.