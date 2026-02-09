Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину

ФСБ: задержанные за покушение на Алексеева исполнитель и пособник признали вину

Задержанные за покушение на генерала Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали свою вину. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Задержанные признали вину и сообщили об обстоятельствах подготовки покушения на убийство первого заместителя начальника ГУ Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, совершенного по заданию Службы безопасности Украины», — заявили в ведомстве.

Любомира Корбу в августе 2025 года завербовал сотрудник СБУ в Тернополе, после чего он прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве и отправился в Россию.

Неизвестный открыл стрельбу по генерал-лейтенанту Алексееву 6 февраля в жилом доме в Москве. Он спрятал пистолет в сугроб и уехал на общественном транспорте в аэропорт. Уголовное дело завели по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте оружия.