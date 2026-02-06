Теракт в Москве против первого заместителя начальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева свидетельствует, что Украина хочет сорвать переговоры. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости» .

«Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации», — добавил он.

Утром в жилом доме на Волоколамском шоссе неизвестный несколько раз выстрелил в генерала и скрылся. Алексеева доставили в больницу, его состояние оценивают как тяжелое. Возбуждено уголовное дело.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину доложили о случившемся, спецслужбы делают все необходимое, и пожелал генералу выздоровления.