Лавров заявил о попытке Украины сорвать переговоры терактом в Москве
Теракт в Москве против первого заместителя начальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева свидетельствует, что Украина хочет сорвать переговоры. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости».
«Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации», — добавил он.
Утром в жилом доме на Волоколамском шоссе неизвестный несколько раз выстрелил в генерала и скрылся. Алексеева доставили в больницу, его состояние оценивают как тяжелое. Возбуждено уголовное дело.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину доложили о случившемся, спецслужбы делают все необходимое, и пожелал генералу выздоровления.