Сбои начались на сайте «Почты России»

Пользователи «Почты России» сообщили о сбоях, 360.ru убедились — сайт перестал открываться и показывает ошибку 504.
Проблемы у «Почты России» начались после хакерских атак на две сети аптек и клинику. Юзеры отметили, что сайт перестал открываться.
Интересно
Ошибка 504 (Gateway Time Out) возникает, когда один сервер не может получить ответ от другого за установленное время. Это технический сбой в цепочке обработки запроса.
Ряд аптек сети «Столички» в нескольких российских регионах временно закрылся из-за масштабного сбоя. Причиной стала хакерская атака, сообщил представитель компании. Проблемы наблюдаются также в Москве и Санкт-Петербурге. В «Столичках» не смогли назвать точный срок устранения неполадок.
Позже вторая сеть аптек в Москве приостановила работу после технического сбоя. Хакерской атаке подверглась сеть «Неофарма». Недоступны онлайн-бронирование препаратов и программа лояльности.
Днем ранее хакерская атака парализовала работу «Аэрофлота». Это привело к отмене более 50 рейсов по всей стране. Ответственность за срыв работы авиакомпании взяли на себя хакерские группировки «Киберпартизаны» и Silent Crow.
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