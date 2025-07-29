Вторая сеть аптек в Москве перестала работать из-за сбоя

Сеть аптек в Москве «Неофарм» приостановила работу после технического сбоя. На сайте «Неофарма» говорится, что онлайн-бронирование препаратов и доступ к программе лояльности также недоступны.

«Уважаемые клиенты, некоторые аптеки сети не работают по техническим причинам. Приносим извинения за доставленные неудобства, недоступные функции восстановят в ближайшее время. Мы скоро откроемся!» — заявили в аптечной сети.

Ранее из-за масштабного сбоя также закрылся ряд аптек сети «Столичка» в нескольких регионах, включая Москву. Приложение перестало реагировать на команды, учетные системы и кассы не функционируют.

Днем ранее хакерская атака парализовала работу «Аэрофлота».