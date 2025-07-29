В сети аптек «Столички» произошел масштабный сбой

Ряд аптек сети «Столички» в нескольких российских регионах, включая Москву, временно закрылся из-за масштабного сбоя. Об этом сообщил источник 360.ru.

По предварительной информации, причиной могла стать хакерская атака. Во вторник, 29 июля, не работают аптеки сети по всей Москве, кассы и учетные системы не функционируют, приложение также перестало реагировать на команды. Открыты только отдельные точки, например на Зубовском бульваре.

Также проблемы наблюдаются и в других регионах. В частности, жители Санкт-Петербурга не смогли прибрести товары в «Столичках». По некоторым данным, сбой охватил практически все города России, в которых у сети имеются больше 1000 аптек.

«Заказ на сайте не проходит со вчерашнего дня. В справочной службе сказали, что сбой произошел по всей России», — рассказала собеседница 360.ru.

В «Столичках» не смогли назвать точный срок устранения неполадок. Представители компании извинились перед покупателями.

«Некоторые аптеки сети не работают по техническим причинам. Приносим свои извинения за неудобства. Мы скоро откроемся!» — говорится в сообщении аптечной сети.

Ранее стало известно, что беспрецедентная по масштабу атака хакеров парализовала работу «Аэрофлота».