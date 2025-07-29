Причиной сбоя в работе сети аптек «Столички» стала хакерская атака

Сеть социальных аптек «Столички» подверглась хакерской атаке. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе компании.
«Сеть социальных аптек „Столички“ подтверждает технический сбой вследствие хакерской атаки», — рассказали представители компании.
На данный момент специалисты занимаются восстановлением сервиса. Половина филиалов аптек вернулась к работе в прежнем режиме.
Ранее ряд аптек сети временно закрылся из-за масштабного сбоя. Филиалы перестали принимать клиентов в нескольких российских регионах, включая Москву. Кроме того, пользователи сообщили о невозможности оформить заказ в мобильном приложении аптеки.
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