Причиной сбоя в работе сети аптек «Столички» стала хакерская атака

Сеть социальных аптек «Столички» подверглась хакерской атаке. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе компании.

«Сеть социальных аптек „Столички“ подтверждает технический сбой вследствие хакерской атаки», — рассказали представители компании.

На данный момент специалисты занимаются восстановлением сервиса. Половина филиалов аптек вернулась к работе в прежнем режиме.

Ранее ряд аптек сети временно закрылся из-за масштабного сбоя. Филиалы перестали принимать клиентов в нескольких российских регионах, включая Москву. Кроме того, пользователи сообщили о невозможности оформить заказ в мобильном приложении аптеки.