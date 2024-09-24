Сбивший насмерть ребенка под Можайском лихач на Maserati не извинился перед семьей

Мать погибшего в ДТП подростка: водитель Maserati не извинился после ДТП

Сбивший детей на автобусной остановке под Можайском водитель Maserati не извинился перед родителями погибшего школьника. Об этом 360.ru сообщила мать ребенка, жизнь которого унесло это ДТП.

«Подсудимый на связь не выходил с нами, извинений от него не было», — сказала она.

Авария произошла днем 8 июня на 28-м километре автодороги Уваровка — Семеновское — Кусково. Водитель автомобиля Maserati, находясь в нетрезвом состоянии, влетел в автобусную остановку возле деревни, где в это время находились школьники.

В результате один ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, а второй погиб. Ему было 13 лет.

Ранее этого водителя уже лишали прав за опасное вождение и вождение в нетрезвом виде. В день аварии он также был за рулем в пьяном состоянии.