Сбивший двух школьников лихач на Maserati предстал перед судом

Можайский городской суд Московской области во вторник рассмотрит дело о смертельной аварии с участием Maserati, сбившей двух школьников. В распоряжении 360.ru появилось видео из суда.

ДТП произошло на 28-м километре автодороги Уваровка — Семеновское — Кусково 8 июня. Водитель на Maserati влетел в автобусную остановку у деревни Киселево, где находились школьники. Один из пострадавших попал в больницу в тяжелом состоянии, а второй погиб. Ему было 13 лет.

Фигуранта дела лишили прав за склонность к опасному вождению и управление автомобилем в пьяном виде. В день аварии мужчина также был за рулем в нетрезвом состоянии. На предварительном заседании он полностью признал вину и просил суд отправить его под домашний арест.

Ранее стало известно, что водитель Maserati перед аварией разогнался до 280 километров в час.