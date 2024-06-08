Maserati снес остановку с детьми в Можайске. Один мальчик погиб

Водитель на Maserati снес двух детей и остановку в Можайске, один ребенок погиб

ГУ МВД Московской области
Фото: ГУ МВД Московской области/Telegram

Водитель на Maserati устроил смертельное ДТП в Можайске — мужчина не справился с управлением и влетел в остановку общественного транспорта, где в этот момент стояли дети. В результате один ребенок погиб, второго доставили в больницу, сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.

ДТП произошло около 14:20 на 28-м километре автодороги Уваровка — Семеновское — Кусково. По предварительной информации, водитель за рулем Maserati наехал на остановку и сбил стоявших там мальчиков.

ГУ МВД Московской области
Фото: ГУ МВД Московской области/Telegram

В результате 13-летний ребенок скончался. Второму мальчику 10 лет, его госпитализировали. Состояние пострадавшего в ведомстве не уточнили.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливая все обстоятельства случившегося.

О том, что произошло с водителем иномарки после аварии, пока неизвестно. В полиции данных об этом не привели.

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