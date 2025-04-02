С блогера Портнягина сняли обвинения в неуплате налогов

РИА «Новости»: в суд поступило новое дело против Портнягина по другой статье

В суд поступило дело об отмывании денег против блогера Дмитрия Портнягина, при этом с него сняли обвинения в неуплате налогов. Об этом сообщил РИА «Новости» адвокат Евгений Грицков.

Портнягин был должен по налогам 124 миллиона рублей и еще 64 миллиона в качестве пеней. Он полностью погасил эту сумму.

По данным следствия, блогер вместе с женой Екатериной легализовал 91 миллион рублей, переведя их на счета третьих лиц. Он находится под запретом на определенные действия.

Ранее суд в Москве отправил под домашний арест блогершу Александру Митрошину, которую подозревают в уклонении от уплаты налогов. До 24 апреля ей запрещено выходить в интернет и общаться со свидетелями и родственниками.

По версии следствия, Митрошина таким образом выручила более 127 миллионов рублей, часть из которых легализовала, купив квартиру.