Суд продлил меру пресечения блогеру Портнягину

Тверской суд Москвы продлил меру пресечения в виде запрета на выход в интернет блогеру, основателю бизнес-клуба Сlub 500 Дмитрию Портнягину. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Портнягина обвиняют в неуплате налогов и в отмывании денег, а его жену Екатерину — в посредничестве при передачи взятки. Сам блогер, по словам его адвоката, признал задолженность перед ФНС и полностью ее погасил, включая пени. Сумма долга составляла 188 миллионов рублей.

Деньги, полученные преступным путем, по данным следствия, супруги перевели на счета третьих лиц. Общая сумма легализованных таким образом средств превысила 91 миллион рублей.

Ранее Савеловский суд Москвы продлил до 2 мая арест блогеру Елене Блиновской, которую тоже обвиняют в неуплате налогов. Она полностью признала вину и выразила надежду, что денег от продажи недвижимости хватит, чтобы погасить долг.