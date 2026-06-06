Руферы повредили Троицкий собор в Петербурге почти на 350 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге двое неизвестных пробрались на купол Троицкого собора и повредили имущество храма. Об этом сообщила пресс-служба полиции города.

С заявлением в полицию Адмиралтейского района обратился главный инженер храма. Ущерб оценили в 348 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований сохранения объектов культурного наследия. Личности злоумышленников устанавливаются.

В конце мая в Москве подростки-руферы забрались на главный купол храма Христа Спасителя, закрытый для реконструкции. Теперь любителям нелегальных походов по крышам грозит уголовное дело.

На прошлой неделе 12-летний ребенок погиб, пытаясь залезть на крышу многоэтажного дома в Санкт-Петербурге по канату. С множественными травмами его доставили в больницу, но спасти не смогли. Вместе с мальчиком был его друг, но канат показался ему ненадежным, и подросток решил не лезть.