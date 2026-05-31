Подросток погиб при попытке залезть на крышу дома в Петербурге

Подросток погиб, пытаясь залезть на крышу многоэтажного лома в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло в Московском районе Северной столицы. Погибшему мальчику было 12 лет.

«В результате падения с общего балкона девятого этажа многоэтажного дома в Московском районе подросток с множественными травами был доставлен в больницу, где скончался», — сообщил собеседник агентства.

Предварительно, мальчик с другом хотели залезть на крышу дома по канату, кот орый обнаружили свисающим с крыши. Второй подросток отказался лезть, канат показался ему ненадежным. Первый мальчик полез по канату и сорвался.

