Подростки-руферы залезли на главный купол храма Христа Спасителя
Устраивающие нелегальные походы по крышам Москвы подростки-руферы забрались на закрытый для реконструкции главный купол храма Христа Спасителя. Теперь молодым экстремалам грозит уголовное дело за незаконное проникновение на объект культурного наследия, сообщил журналист ВГТРК Эдуард Петров.
Он отметил, что идея подняться на 100-метровую высоту храма принадлежит 18-летнему юноше, который давно увлекается руфингом, о чем рассказывает подписчикам в социальных сетях.
На счету молодого любителя 34 незаконных проникновения на крыши московских высоток. Хобби молодой человек успешно монетизировал. За вознаграждение он водит клиентов на закрытые объекты и крыши высотных зданий.
За проникновение на купол храма Христа Спасителя участникам новой вылазки грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение срока свободы на срок до шести лет.
В апреле 2024 года петербургские следователи завели уголовное дело против группы руферов, проводивших экскурсии на крыше дома на Гороховой улице.
Задержанным предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по предварительному сговору. «Экскурсоводы» заявили, что с высоты удобнее рассматривать достопримечательности города.