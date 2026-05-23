Подростки-руферы залезли на главный купол храма Христа Спасителя

Устраивающие нелегальные походы по крышам Москвы подростки-руферы забрались на закрытый для реконструкции главный купол храма Христа Спасителя. Теперь молодым экстремалам грозит уголовное дело за незаконное проникновение на объект культурного наследия, сообщил журналист ВГТРК Эдуард Петров .

Он отметил, что идея подняться на 100-метровую высоту храма принадлежит 18-летнему юноше, который давно увлекается руфингом, о чем рассказывает подписчикам в социальных сетях.

На счету молодого любителя 34 незаконных проникновения на крыши московских высоток. Хобби молодой человек успешно монетизировал. За вознаграждение он водит клиентов на закрытые объекты и крыши высотных зданий.

За проникновение на купол храма Христа Спасителя участникам новой вылазки грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение срока свободы на срок до шести лет.

В апреле 2024 года петербургские следователи завели уголовное дело против группы руферов, проводивших экскурсии на крыше дома на Гороховой улице.

Задержанным предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по предварительному сговору. «Экскурсоводы» заявили, что с высоты удобнее рассматривать достопримечательности города.