Российские пенсионерки рассказали, как чуть не стали смертницами из-за СБУ

ФСБ показала видео с рассказами российскими пенсионерок, едва не ставших жертвами украинских спецслужб. Пожилых людей собирались использовать в качестве смертников.
«С неизвестного номера мне позвонил мужчина, сказал все мои данные, место проживания, год рождения. Потом под предлогом того, что вы якобы везде даете свои паспортные данные, попросил назвать их. Я назвала», — сказала одна из пострадавших.
Жертвами спецслужб Украины чуть не стали пять пенсионерок. Их пытались заставить продать жилье или отдать деньги со счетов. Звонившие мошенники представлялись сотрудниками российских правоохранительных органов.
Преступники планировали, что в дальнейшем пожилых россиян можно будет использовать для совершения терактов. По задумке злоумышленников, пенсионеры должны были лично передавать военнослужащим взрывные устройства, закамуфлированные под бытовые предметы.
