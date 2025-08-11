Российские пенсионерки рассказали, как чуть не стали смертницами из-за СБУ

«С неизвестного номера мне позвонил мужчина, сказал все мои данные, место проживания, год рождения. Потом под предлогом того, что вы якобы везде даете свои паспортные данные, попросил назвать их. Я назвала», — сказала одна из пострадавших.

Жертвами спецслужб Украины чуть не стали пять пенсионерок. Их пытались заставить продать жилье или отдать деньги со счетов. Звонившие мошенники представлялись сотрудниками российских правоохранительных органов.