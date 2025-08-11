ФСБ: СБУ и ГУР хотели использовать 5 пенсионерок как смертниц

Украинские спецслужбы пытаются использовать российских пенсионеров в качестве смертников для совершения терактов. Жуткие данные раскрыла в понедельник пресс-служба ФСБ.

«ФСБ предупреждает о том, что СБУ, ГУР министерства обороны Украины, а также украинские националистические структуры используют российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов в качестве смертников», — подчеркнули в ведомстве.

Это позволяет украинским спецслужбам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение.

Жертвами спецслужб Украины едва не стали пять пенсионерок. Всех обрабатывали через звонки в Telegram и WhatsApp*, заставляя отдать деньги со своих счетов в банках, либо продать жилье.

При этом преступники представлялись сотрудниками различных российских правоохранительных структур — ФСБ, МВД, Следственного комитета, Генеральной и военной прокуратур, а также представителями иных органов власти.

Они вводили пенсионерок в заблуждение и втирались в доверие, используя служебную терминологию и комбинированные формы воздействия.