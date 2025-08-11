Российские пенсионерки едва не стали смертницами: как СБУ делала из них живые бомбы
ФСБ: СБУ и ГУР хотели использовать 5 пенсионерок как смертниц
Украинские спецслужбы пытаются использовать российских пенсионеров в качестве смертников для совершения терактов. Жуткие данные раскрыла в понедельник пресс-служба ФСБ.
«ФСБ предупреждает о том, что СБУ, ГУР министерства обороны Украины, а также украинские националистические структуры используют российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов в качестве смертников», — подчеркнули в ведомстве.
Это позволяет украинским спецслужбам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение.
ФСБ
Жертвами спецслужб Украины едва не стали пять пенсионерок. Всех обрабатывали через звонки в Telegram и WhatsApp*, заставляя отдать деньги со своих счетов в банках, либо продать жилье.
При этом преступники представлялись сотрудниками различных российских правоохранительных структур — ФСБ, МВД, Следственного комитета, Генеральной и военной прокуратур, а также представителями иных органов власти.
Они вводили пенсионерок в заблуждение и втирались в доверие, используя служебную терминологию и комбинированные формы воздействия.
Обманутые пожилые люди надеялись, что им помогут вернуть деньги, и соглашались на условия злоумышленников, выполняли их задания: следили за местами жительства и стоянками авто военнослужащих, хранили боевые самодельные взрывные устройства (их оставляли для них в тайниках), также их собирались использовать для непосредственного подрыва российских военнослужащих.
По замыслу спецслужб Украины для совершения терактов пенсионеры должны были лично передавать военнослужащим СВУ, закамуфлированные под бытовые предметы, подрыв которых также привел бы и к гибели исполнителей, использовав их в качестве так называемых «живых бомб».
ФСБ
По фактам случившегося возбудили уголовные дела, добавили в пресс-службе. Там же отдельно обратились к родственникам пожилых и особо одиноких россиян, напомнив, что пенсионерам крайне важно объяснить опасность мошенников и простые меры защиты от них.
«Сотрудники спецслужб, правоохранительных органов, работники государственных и муниципальных органов власти и кредитно-финансовых организаций никогда не звонят по телефону или через интернет-мессенджеры с требованиями и предложениями перевода средств на так называемые безопасные счета, а также передачи их курьерам или иным лицам», — вновь напомнили в ФСБ.
Чтобы не стать жертвами провокаций в ведомстве призвали не общаться в Telegram и WhatsApp* с незнакомыми контактами.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.