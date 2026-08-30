Американцы начали копить дни отпуска ради видеоигры

Издание предупредило менеджеров о возможном «рабочем блэкауте» после релиза игры — 19 ноября. С момента появления предыдущей части прошло 13 лет, поэтому поклонники GTA уже планируют посвятить несколько дней новинке. Один из геймеров рассказал, что собирается не только оформить отпуск, но и заранее приготовить еду на несколько дней.

Журнал Variety добавил, что американские военные могут получить дополнительное время для игры. Пехотная дивизия армии США, дислоцированная в Форт-Стюарте в Джорджии, предложила военнослужащим после продления контракта минимум на два года четыре дополнительных дня отпуска.

Предыдущая часть серии — Grand Theft Auto V — вышла в 2013 году.

Ранее стало известно, что новая часть GTA обойдется россиянам минимум в 6,8 тысячи рублей.