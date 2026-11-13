Адвокат Сазанов разъяснил юридические последствия скачивания пиратской копии игры GTA 6

Адвокат Михаил Сазанов в беседе с RTVI разъяснил юридические последствия скачивания пиратской копии игры GTA 6. По его словам, сам факт скачивания и запуска игры для личного пользования в России не является уголовным преступлением. Это принципиальное отличие от ответственности распространителей контрафакта.

С точки зрения закона скачивание считается воспроизведением (записью в память устройства), что формально нарушает статьи 1229 и 1270 Гражданского кодекса РФ. Однако за это, как правило, грозит гражданско-правовая, а не уголовная ответственность. Правообладатель может потребовать компенсацию от 10 тысяч до 5 миллионов рублей по статье 1301 ГК РФ, сумму которой определит суд.

Сазанов отметил, что четвертая часть ГК защищает права авторов, но не запрещает напрямую использование продукции без оплаты. Закон не приравнивает использование без оплаты к нарушению. Кроме того, в Госдуму был внесен законопроект об отмене штрафов за использование зарубежного пиратского ПО из-за санкций, что, по мнению адвоката, показывает нецелесообразность жесткого применения статьи 7.12 КоАП к обычным пользователям.

Позиция Роскомнадзора также остается лояльной: в мае ведомство заявило, что не планирует блокировать игры серии GTA.