Россиянина задержали за участие в незаконном вооруженном формировании

Россиянина будут судить за членство в незаконном вооруженном формировании

Силовики пресекли деятельность 52-летнего мужчины, который был активным участником украинской организации, действовавшей против России. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Херсонской области.

По версии следствия, местный житель добровольно вступил в организацию, которая занималась продовольственной, энергетической и водной блокадой Крыма со стороны украинской границы. Кроме того, участники формирования вели борьбу за возвращение полуострова в состав Украины.

Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об участии в деятельности вооруженного формирования в противоречащих интересам России целях. Ему грозит до 15 лет колонии.

Сейчас правоохранители продолжают расследование дела и устанавливают все обстоятельства и преступные связи.

Накануне оперативники ФСБ задержали четверых членов банд Хаттаба и Шамиля Басаева, причастных к нападениям на российских военных в 1999–2000 годах.