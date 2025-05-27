ФСБ задержала членов банды Басаева, причастных к нападениям на военных

Оперативники ФСБ задержали четверых членов банд Хаттаба и Шамиля Басаева, причастных к нападениям на российских военных в 1999–2000 годах. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

В ФСБ уточнили, что речь идет о нападениях у станицы Червленной Шелковского района Чечни и Ботлихском районе Дагестана в 1999 году, а также на псковских десантников в 2000 году, в которых погибли свыше 130 военнослужащих и около 80 получили ранения.

В совместной работе с МВД и Следственным комитетом ФСБ собрала доказательную базу против Раджаба Хасаева, Арсена Колдасова, Расула Тахтамирова и Батыра Арсанова, которые до сих пор не понесли наказания.

Подозреваемых задержали по их адресам проживания: Тахтамиров — в Астраханской области, Хасаев — в Республике Дагестан, Арсанов — в Республике Ингушетия и Колдасов — в Ставропольском крае.

Фигурантам предъявили обвинения в вооруженном мятеже, бандитизме и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Суд отправил их под стражу.

В декабре 2024 года членов банд Хаттаба и Басаева задержали в Тверской и Владимирской областях.