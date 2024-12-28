Родственникам убитых под Тверью детей оказали помощь

Членам семьи в Тверской области, где убили четверых детей, оказывают необходимую помощь. Об этом заявила в социальной сети «ВКонтакте» уполномоченный по правам ребенка в регионе Лариса Мосолыгина.

«Предновогодние дни омрачены трагедией, случившейся сегодня в многодетной семье, проживавшей в СНТ „Межурка“», — написала она.

Омбудсмен подтвердила, что на месте убийства работают следователи и криминалисты. Подробности расправы над детьми она рассказывать отказалась.

Трех мальчиков и девочку убили 28 декабря. В совершении преступления подозревают отца детей — выходца из Таджикистана, имеющего российское гражданство. Мужчина пытался покончить с собой, но выжил.

В Сети появилась информация, что отец семейства мог расправиться с детьми, чтобы отомстить своей жене. Суд заключил его под стражу. Жена рассказала, что муж был нормальным, и произошедшее повергло ее в шок. Она добавила, что держала супруга и пыталась остановить у него кровотечение.