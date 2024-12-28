Суд арестовал подозреваемого в убийстве детей в Тверской области
В ходе выездного заседания в медицинском учреждении суд Тверской области арестовал мужчину, которого подозревают в убийстве своих детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
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Суд арестовал подозреваемого в убийстве детей в Тверской области
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