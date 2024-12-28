«Он был нормальный». Мать убитых под Тверью детей рассказала о муже

Мать убитых в Тверской области детей находится в состоянии шока после случившегося. В разговоре с 360.ru она заявила, что ее муж, совершивший преступление, был нормальным.

«Сама в шоке. Я сама не знаю, как это случилось», — отметила женщина.

По словам матери четверых погибших детей, трагедия произошла сегодня утром. Женщина была дома и решила выйти из комнаты, но дверь оказалась заперта. По ее словам она кричала, чтобы ее выпустили, потому что слышала шум.

«Я пошла в туалет. Пришла — уже дверь закрыта. <…> Дети спали», — сказала мать.

Затем проснулся старший ребенок и открыл дверь. В тот момент младшие уже были мертвы.

Женщина сообщила, что после этого она держала своего мужа, совершившего преступление, и старалась остановить ему кровь.

Причиной жестокого убийства могла стать ревность мужчины к своей супруге. Он якобы решил избавиться от детей, которых считал не своими. После расправы отец попытался наложить на себя руки, но выжил.