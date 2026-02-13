Равнодушие поражает: что скрывает сын Усольцевой о пропаже отчима и матери?

Спустя почти пять месяцев после исчезновения семьи Усольцевых одной из версий их пропажи снова назвали криминал. На возможность убийства указал знакомый отца семейства Валентин Дегтярев в беседе со StarHit .

Он подчеркнул, что обстановка внутри семьи была очень напряженной, и рассказал о знакомстве с пасынком приятеля Данилом Баталовым.

«Я изучил все материалы. <…> Считаю, что версия фамилицида (убийство внутри семьи) имеет место быть, причем как со стороны Сергея, так и со стороны Ирины», — предположил Дегтярев.

По словам мужчины, история Усольцевых напоминает разборки, которые довольно часто случаются в обычных семьях как в России, так и за рубежом. Подозрения у него вызвало и поведение Данила.

«Я сам лично пережил болезнь и смерть родителей и скажу вам, что люди в такой ситуации не ведут себя так, как Данил. Не могут веселиться, выглядеть таким равнодушными», — сказал знакомый Сергея Усольцева.

Дегтярев признался, что безжалостное отношение молодого человека к семье потрясло его. Он допустил, что юноша всех обманывает, уверяя, что родители сбежали, и на самом деле прекрасно знает, что отчим и мать погибли.

У СК есть три версии исчезновения Усольцевых, одна из которых действительно криминальная.