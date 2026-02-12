Пропавшая в тайге семья Усольцевых могла быть связана с Эпштейном

Фотография Джеффри Эпштейна, сделанная в 1998 году в закрытом Сарове, указала на возможную связь скандального финансиста с предпринимателем Сергеем Усольцевым, загадочно пропавшим в красноярской тайге осенью 2025 года. Об этом сообщил RT .

На снимке Эпштейн запечатлен у дома академика Сахарова с физиком Павлом Олейниковым и предпринимательницей Эстер Дайсон. Визит проходил в рамках программы «Инициатива атомных городов» — американцы вкладывали деньги в создание рабочих мест для бывших сотрудников ядерных производств, чтобы предотвратить утечку технологий.

Той же программой в Железногорске руководил Сергей Усольцев. Через свою фирму он привлек в город миллионы долларов инвестиций. Осенью 2025 года бизнесмен вместе с женой и дочерью бесследно исчез в тайге. Версии о побеге за границу связывали именно с доступом к гостайне.

Олейников, сопровождавший делегацию в Сарове, в начале нулевых уехал в США и не вернулся. Сейчас преподает в Калифорнии. На запрос RT он не ответил.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров опроверг слухи о том, что Эпштейн был российским шпионом.