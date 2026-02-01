СК раскрыл три версии исчезновения Усольцевых

Следствие отрабатывало три версии пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщила замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова.

«Мы изначально рассматривали три основные версии произошедшего. Первая — люди самостоятельно, пойдя в лесной массив или в горную местность, приняли решение, допустим, скрыться», — рассказала она.

По второй версии, с Усольцевыми мог произойти несчастный случай в тайге. Третья версия носит криминальный характер — на семью могли напасть и потом спрятать или вывезти куда-нибудь трупы.

По ее словам, версию о побеге уже опровергли. Собранные по делу доказательства ее не подтвердили. Сейчас следователи начали отрабатывать остальные две, но в приоритете несчастный случай.

Ранее координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт сообщила, что с Усольцевыми, вероятнее всего, произошел несчастный случай.