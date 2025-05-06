Расстрелявший полицейских в Махачкале признал вину

Следователи предъявили обвинение жителю Махачкалы, который днем 5 мая открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК России по Республике Дагестан.

Подозреваемого, который находится в больнице, обвинили в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа, угоне без цели хищения, незаконном обороте и хищении оружия.

На допросе боевик признал свою вину и подробно рассказал обстоятельства нападения на полицейских.

Обвиняемый получил ранения при задержании. Второго нападавшего ликвидировали на месте.

Стрельба произошла накануне на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. Погибли три сотрудника полиции, ранения получили еще несколько человек, включая 17-летнюю девушку, которую задело осколком.