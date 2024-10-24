Раскрыты подробности расследования дела об убийстве таксистки в Коркине

МВД: еще одного человека проверят на причастность к убийству таксистки в Коркине

Правоохранители в Челябинской области решили проверить еще одного человека на причастность к убийству таксистки в Коркине. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Еще один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий», — сообщили в полиции.

Силовики ранее задержали 17-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве таксистки. Сейчас его и второго задержанного передали в следственные органы.

Правоохранители также следят за правопорядком на территории Коркинского муниципального округа. Жителей Коркино призвали не нарушать законодательство и соблюдать общественный порядок.

Ранее следователи сообщили, что женщину зарезали во время словесного конфликта, ее не менее четырех раз ударили ножом в грудь. У потерпевшей остались двое детей. Региональные власти обещали оказать семье погибшей всю необходимую помощь.

В Коркине прошли массовые беспорядки, в ходе которых возмущенные местные жители сожгли два цыганских дома и несколько машин.