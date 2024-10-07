Раскрыта причина задержания военного блогера Тринадцатого на Ставрополье

Военблогера Гузенко арестовали по делу о насилии против представителя власти

Задержанный в Ставропольском крае военный блогер Егор Гузенко, известный под псевдонимом Тринадцатый, стал фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти. По ходатайству следователя Кировский районный суд арестовал подозреваемого на два месяца, сообщила объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Дать показания во время избрания меры пресечения Гузенко отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции.

В пресс-службе добавили, что подозреваемый с конца 2021 года находится в федеральном розыске за бегство из-под домашнего ареста, назначенного Петроградским районным судом Санкт-Петербурга в рамках рассмотрения дела о хулиганстве с применением оружия.

По данным СМИ, речь идет о сделанном Гузенко выстреле из газового пистолета в сторону мужчины в Санкт-Петербурге. Тогда суд отправил блогера под домашний арест, но он сбежал в зону проведения специальной военной операции.

О задержании Тринадцатого в ставропольском городе Новопавловске стало известно в субботу, 5 октября. Эта информация появилась в принадлежащем блогеру Telegram-канале. В записи говорилось, что причина неизвестна, а сотрудники полиции превысили свои должностные полномочия.

После сторонники блогера начали распространять сообщения, что Тринадцатого убили в отделе полиции. Эту информацию опровергли в пресс-службе МВД.