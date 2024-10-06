Смерть задержанного военного блогера «Тринадцатого» опровергли

Опубликованные рядом Telegram-каналов сообщения об убийстве задержанного в Ставропольском крае военного блогера Егора Гузенко, известного под псевдонимом «Тринадцатый», не соответствуют действительности. Об этом сообщила пресс-служба МВД России .

В ведомстве призвали журналистов и общественных деятелей проверять информации, полученной из непроверенных источников.

«Информация, размещенная в одном из Telegram-каналов, о смерти задержанного в отделении полиции Ставропольского края является недостоверной», — говорится в сообщении.

В ведомстве не назвали имени доставленного в отдел полиции, но к опубликованному сообщению пресс-служба прикрепила перечеркнутый скриншот с заголовком «Егор Тринадцатый Гузенко убит в отделении полиции на Ставрополье».

О задержании «Тринадцатого» в Новопавловске стало известно в минувшую субботу, 5 октября. Об этом говорилось в сообщении Telegram-канала, который принадлежит Гузенко. Автор сообщения уточнил, что причина задержания неизвестна, а также пожаловался на превышение полицейскими должностных полномочий.

В ряде Telegram-каналов появился целый ряд версий о причинах задержания военного блогера: от найденных у него при себе запрещенных веществ и драки с полицией в ходе возникшего конфликта до задержания в рамках розыска по уголовному делу.

Авторы последней версии утверждали, что в 2021 году Гузенко стал фигурантом дела о хулиганстве с применением оружия после того, как выстрелил из аэрозольного пистолета в мужчину. Суд отправил обвиняемого под домашний арест, но военный блогер сбежал в зону проведения специальной военной операции в качестве добровольца. После этого Гузенко объявили в федеральный розыск.