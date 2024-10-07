Егора Гузенко, который известен в соцсетях под псевдонимами Тринадцатый и Турист, задержала полиция. За мужчиной шел длинный шлейф не очень понятных историй, в том числе побег из-под домашнего ареста. Чем известен блогер и за что его задержали — в материале 360.ru.

Задержание блогера Тринадцатого Блогера Егора Гузенко, известного как военкор Тринадцатый, задержали 5 октября на праздновании Дня города Новопавловска Ставропольского края. Он гулял в маске, из-за чего горожане начали беспокоиться. Когда полицейские попросили не пугать людей, Гузенко накинулся на них с угрозами и кулаками. Как сообщил ряд СМИ, блогер был в состоянии наркотического опьянения, пройти медосвидетельствование отказался. К тому же он находился в федеральном розыске: стрелял в лицо человеку из газового пистолета и в 2022 году сбежал из-под домашнего ареста на СВО. Мнения общества разделились. По версии одних, Гузенко преследуют за то, что он не боялся говорить правду в своих репортажах. Другие уверены: блогер — хитрый проходимец с наркозависимостью, который лгал и наживался на благотворительных сборах. И те, и другие ждут, что скажет следствие.

По данным Telegram-канала Baza, Гузенко оформили по статье 6.9 Кодекса об административных правонарушениях. По ней ему светит до 15 суток ареста. «В ближайшее время следователи планируют возбудить уголовку по статье 318 УК РФ „Применение насилия в отношении представителя власти“. Также рассматривается вопрос о возбуждении дела по „народной“ статье 228 УК РФ», — предположили журналисты.

Как Гузенко стал Тринадцатым и Туристом Егор Гузенко родился в 1994 году в Новопавловске Ставропольского края. Родители и старший брат пользовались в городе уважением, там более что отец всю жизнь проработал в органах, рассказала у себя в Telegram-канале журналистка Анастасия Кашеварова.

Говорят, в юности будущий блогер часто бедокурил, в числе прочего — угнал и разбил машину. Отец пытался пристроить младшего сына в казачество, но толку это не принесло. Сам Гузенко утверждает, что он «ополченец первой волны» и воевал в Донбассе с 2014 года — освобождал аэропорт. Однако, по информации Кашеваровой, которая наводила справки у бойцов ДНР и ЛНР, Гузенко не воевал ни дня, а оружие брал в руки только для того, чтобы сделать красивые фото. Позывной Тринадцатый — это его номер в списке волонтеров, с которыми молодой человек и появлялся на фронте.

Военнослужащие из десятков подразделений, которые в разное время пересекались с Гузенко, и те, кто занимается гуманитарной помощью, звали его Туристом. Все потому, что Егор обычно приезжал лишь на пару дней, делал множество фотографий на позициях и с оружием, а затем уезжал. В боях не участвовал. Да и ставропольские соседи подтверждали, что Гузенко жил дома летом 2014-го и зимой 2015-го, когда шли бои в Дебальцеве, в которых он якобы участвовал. Из доказательств пребывания на фронте — только снимки. Ранений и хоть каких-нибудь государственных наград бравый «ополченец» не заработал. В 2015 году Гузенко задержали на границе — в его рюкзаке нашли гранату. Ходили слухи, что бойцы подбросили ее Туристу в отместку за фотосессии. Тем не менее уголовного дела не последовало: внезапно выплыла справка о контузии. Через год случилась неприятная история с угоном машины и разборками с приятелями.

Фото: Фото со страницы Егора Кузенко / «ВКонтакте»

Гузенко и ЧВК «Вагнер» Тринадцатый неоднократно заявлял, что воевал в составе «Вагнера» в 2017 году. Правда, всегда забывал уточнить, в каком именно отряде и под чьим руководством. Никто из довольно широкого круга опрошенных вагнеровцев не подтвердил, что Гузенко у них служил. При этом как раз в 2017 году Турист ездил в Сирию — не в составе ЧВК, а с музыкальным коллективом казаков. Фотографировался с бойцами «Вагнера» в Латакии, подружился с некоторыми из них и попросил иногда пересылать ему разные интересные видео — лично для себя. Впоследствии эти видеоролики Гузенко якобы продавал отечественным и зарубежным СМИ. В последнем случае не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: он попросту подставлял вагнеровцев и ЧВК в целом, да еще раскрывал данные бойцов. Сам Тринадцатый по-прежнему не воевал.

Гузенко на СВО В 2018 году Гузенко жил в Санкт-Петербурге и перебивался случайными подработками охранником. Именно тогда он, будучи нетрезвым, повздорил с тремя мужчинами и выстрелил в лицо одному из них из газового пистолета, который, согласно материалам следствия, ему не принадлежал. Потом Турист рассказывал, что вступился за женщину с ребенком, только никто из свидетелей ее не видел. Зато многие подтвердили, как Гузенко, шатаясь, задел плечом парня и выронил свой телефон. А потом со злости выстрелил «обидчику» в лицо — ожоги были настолько серьезными, что пострадавший попал в реанимацию. В марте 2021-го Гузенко устроился охранять карьеры под Выборгом и дослужился до начальника охраны. Но и там произошло ЧП: после задержки зарплаты один карьер сгорел. Учитывая прошлую историю с выстрелом, Турист был первым подозреваемым в поджоге.

Тринадцатого поместили под домашний арест, но он регулярно его нарушал: говорили, мотался за наркотиками и алкоголем. Когда в феврале 2022-го началась специальная военная операция на Украине, Гузенко срезал отслеживающий его передвижения браслет и сбежал на фронт. Кстати, он сам об этом рассказывал. Тут тоже много нестыковок. Точно ясно лишь то, что подозреваемый в уголовном преступлении скрылся на фронте, при этом нигде не числился и не воевал. Его собственные утверждения подтверждаются лишь фотоснимками, которые, по сути, доказывают только его нахождение в зоне СВО.

За отказ от публикации того, что я нарыла на Егора Гузенко (ведет канал «Тринадцатый»), предлагают 30 тысяч долларов или 10% от его сборов. Не знаю уж, кто это: посыльный самого Егора, его украинские кураторы или еще кто — но очевидно, что кому-то очень не хочется, чтобы я ворошила это гнездо. Но, несмотря на все угрозы, я продолжаю собирать информацию и писать текст. Анастасия Кашеварова

Зато Тринадцатый стал раскручивать свой блог на разных платформах, начал называть себя военкором и собирать средства на благотворительность. Прозрачность таких сборов была нулевая, а вот доход держателю личной карты, куда шли все деньги, — серьезный. Средств к существованию у Гузенко, судя по всему, нет. Он не работает, не числится ни в одном подразделении, контракт с Минобороны тоже не подписывал. Зато есть подложные документы на имя Владимира Песоцкого, сообщила Кашеварова. Так Егору удавалось «беспрепятственно переходить границу». «В моем распоряжении есть выписка с его карты за три месяца в 2023 году, откуда она у меня — промолчу. Получая миллионы в месяц и делясь за крышу и невыдачу, Егор стал прекрасно жить. Почувствовал любовь народа, говорил и делал то, что народ ждет, и решил, что ему все дозволено. В своем блиндаже пил, наркоманил. Алкоголь и наркоту покупал за счет собранных средств. <…> Об этом свидетельствуют выписки и отчеты с его телефона и второй карты», — подчеркнула журналистка.

Что говорят защитники блогера Гузенко Сейчас команда, которая вела (и до сих пор продолжает это делать) блог Тринадцатого, оперативно раздобыла у сочувствующих денег на адвокатов и передачи для блогера. Они же сообщили, что пес Гузенко, чихуахуа Нурс, находится под присмотром, а сотрудников УВД Новопавловска призвали перестать «пытать Егора и мучить его».

Автор Telegram-канала ZАПИСКИ VЕТЕРАНА заявил, что знает Тринадцатого с 2014 года, когда тот прибыл в батальон «Севера» добровольцем. Потом Гузенко «попал в передрягу в Санкт-Петербурге», а когда началась СВО, «сбежал из-под домашнего ареста в Херсонскую область, где под пиратским флагом принимал участие в боевых действиях». В канале независимого творческого объединения TRIPLEX тоже заверили, что знакомы с Гузенко с 2014-го. Все его «небезгрешные порывы» объяснили «горячностью потомственного казака». Дескать, не боится «говорить то, о чем многие внутри себя кипят, но по разным причинам молчат».

Правда, многие защитники, которые уверяли, что Тринадцатый проливал кровь в Донбассе еще 10 лет назад, пересказали это с чужих слов. «Он воюет уже давно, насколько известно мне, с 2014 года», — писала в своем канале «жена погибшего командира штурма ГВ „Север“». Ей вторили педагог Илья Ипатов и другие.

В то же время практически все, кто заступился за Гузенко, не могут назвать часть и командира, под началом которого служил этот боец. Или привести какие-нибудь документальные доказательства его службы в ДНР и на СВО. Зато цветисто ругают журналистов, прежде всего Кашеварову, которые «посмели усомниться в честности воина». «Мне абсолютно неинтересен сам Тринадцатый — недалекий, неграмотный, но люди должны понимать, что за оболочкой правдоруба стоит психопат с явными отклонениями. А психопаты искусно играют на человеческих эмоциях. Население у нас сейчас и физически, и морально израненное, и такие манипуляторы дурят его, играя на чувствах. Вор должен сидеть в тюрьме, и маньяк, который перевел старушку через дорогу и говорит правильные вещи, не перестает быть маньяком», — подчеркнула журналистка.