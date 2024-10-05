Известного военного блогера задержали в Новопавловске

Полиция в Новопавловске задержала военного блогера Егора Гузенко. Об этом фигурант сообщил в своем Telegram-канале «Тринадцатый».

Он отметил, что ему неизвестна причина задержания, а также призвал «всех приходить». Кроме того, Гузенко заявил, что его «отлупили» при задержании.

Telegram-канал Baza отметил, что Гузенко задержали во время празднования Дня города. Несколько полицейских положили его на землю и надели наручники.

По данным Telegram-канала Shot, в 2022 году блогер нарушил меру пресечения и уехал в зону СВО из-под домашнего ареста, после чего его объявили в федеральный розыск.

Осенью 2021 года Гузенко после драки с тремя мужчинами на Петроградской стороне задержали в Петербурге. Он заявлял, что отбивался от оппонентов с аэрозольным пистолетом.

Ранее блогершу Барби Доллар арестовали в Москве за наркотики.