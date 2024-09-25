После задержания Копайгородского с обысками пришли к бывшему заммэра Сочи

В Хостинском районе Сочи проходят обыски у главы района Ивана Савина и экс-заместителя мэра Олега Бурлева. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Это правда», — заявил источник агентства, отвечая на вопрос о проведении обысков у Савина и Бурлева.

Олег Бурлев ранее занимал пост заместителя мэра Сочи под руководством Алексея Копайгородского, а после его отставки некоторое время исполнял обязанности главы города.

Однако в августе администрация города сообщила, что Бурлев уволился из мэрии по собственному желанию. Иван Савин стал главой Хостинского района в 2020 году.

Ранее стало известно, что в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского также проводятся следственные действия. Бывшего градоначальника задержали в Луганске. В начале сентября Копайгородский отправился в зону СВО.