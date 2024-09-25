Отправившегося в зону СВО экс-мэра Сочи заподозрили в нарушении закона
РИА «Новости»: против бывшего мэра Сочи проводят следственные действия
Против бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского проводят следственные действия. Об этом сообщили РИА «Новости» источники.
В чем подозревают экс-градоначальника, пока не сообщается. В начале сентября стало известно, что, покинув пост, он отправился добровольцем в зону специальной военной операции.
Копайгородский был мэром Сочи с 2019 года и ушел в отставку в мае.
В августе бывший глава Нового Уренгоя Андрей Воронов, обвиненный в получении особо крупной взятки, попросился добровольцем на фронт, сославшись на то, что владеет рукопашным боем, многими видами оружия и полностью здоров.
В июне первого заместителя мэра Орла Вадима Ничипорова задержали по делу о коррупции. Его обвинили в препятствовании бизнесу.