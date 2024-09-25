Отправившегося на СВО бывшего мэра Сочи задержали в Луганске

Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, после отставки уехавшего добровольцем на спецоперацию, задержали в Луганске. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, против бывшего градоначальника возбудили уголовное дело. У него и остальных фигурантов дела провели обыски. В чем именно обвинили Копайгородского, пока не сообщается. Сейчас его уже доставили в Москву.

Пост мэра Сочи Копайгородский занимал с 2019 по 2024 годы. О том, что после отставки он отправился на фронт, стало известно в начале сентября.

В конце августа бывший глава Нового Уренгоя Андрей Воронов, которого обвинили в получении взятки, попросил суд разрешить ему заключить контракт и отправиться добровольцем в зону спецоперации.