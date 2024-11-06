Против обозвавшей строителей «русней» москвички завели дело об экстремизме

Арестованная до 2 января за нападение с травматическим пистолетом на строителей в подъезде дома жительница московского района Некрасовка попала под административное дело о пропаганде и публичной демонстрации нацистской и другой экстремистской символики. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кузьминского районного суда сообщил RT .

В ведомстве журналистам заявили, что даты заседания по рассмотрению дела пока не назначили. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство следователей для обыска квартиры, где проживала обвиняемая.

Сейчас москвичка проходит только по уголовному делу о хулиганстве с применением оружия.

Вооруженная травматическим пистолетом жительница Некрасовки напала на шумевших в подъезде рабочих со словами, что «не намерена терпеть русню». Женщину не смутило, что ее неадекватное поведение жильцы начали снимать на видео. Кадры разошлись по социальным сетям, московский главк МВД после проверки завел уголовное дело. Обвиняемую в хулиганстве суд арестовал до 2 января 2025 года.