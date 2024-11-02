Не желавшую «терпеть русню» в Некрасовке задержали

Речь идет о жительнице дома по улице Ухтомского Ополчения. Ее возмутило то, что рабочие устанавливали входную дверь соседям после ее ночной смены. Она вышла с пистолетом, нахамила строителям и заявила, что сама не русская и «русню терпеть не будет». В это время ее снимали на видео, которое потом разлетелось в Сети. Женщина заявила, что ей все равно, если они решат вызвать правоохранителей. Она подчеркнула, что «в отделении не раз сидела».

По данным Baza, женщину задержали, возбудив против нее уголовное дело по статье о хулиганстве. Ей может грозить до семи лет лишения свободы.