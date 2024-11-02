Суд арестовал до 2 января женщину, не желавшую «терпеть русню» в Некрасовке

Суд арестовал женщину, которая угрожала рабочим в Некрасовке и обзывала их «русней». Под арестом она останется до 2 января 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Кузьминского районного суда города Москвы Джоган Яне Николаевне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 2 января 2025 года», — отметили в суде.

Накануне в Некрасовке вооруженная женщина напала на рабочих, обозвала их «русней», которую она «терпеть не намерена». Дебоширка попыталась выстрелить из незаряженного пистолета. Женщину задержали, против нее возбудили уголовное дело.