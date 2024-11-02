«Русню терпеть не буду». В Некрасовке вооруженная женщина накинулась на рабочих из-за шума

Полицейские УВД по ЮВАО Москвы проверят действия женщины в Некрасовке после конфликта со строителями. Об этом сообщил Telegram-канал МВД России.

«Предварительно установлено, что 31 октября поступило сообщение о нарушении общественного порядка в подъезде дома в районе Некрасовка», — заявили в МВД.

Проверку начали после появившейся в сети видеозаписи, на которой эмоциональная женщина кричала на рабочего. Мужчина занимался установкой двери в разрешенное законом время. Живущей рядом гражданке не понравился шум от ремонта, так как она не могла уснуть после ночной смены. Видео опубликовал Telegram-канал «Ростов папа Ростов-на-Дону».

На кадрах недовольная размахивала пистолетом и кидалась строительными материалами в рабочих.

«Я спрашиваю — как мне спать после ночной смены при вашем ремонте? При вашем [гребаном, блин] ремонте», — кричала жительница дома.

После этого выкрика она стрельнула из незаряженного пистолета. В итоге строитель пригрозил вызовом полиции.

«Да мне [все равно] кого ты вызовешь, я в отделении не раз сидела. Если я через пять минут не услышу тишины, я тебя, [собака], пристрелю. <…> Ты русский, скажи мне? Я не русская и я „русню“ <…> терпеть не буду», — проорала женщина.

Ранее в Казани полиция задержала подозреваемого, который открыл стрельбу в одном из кафе. У вероятного причастного при себе был предмет, похожий на травматический пистолет.